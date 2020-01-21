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Факты / Надзвичайні події

Закон Савченко: суд отпустил мужчину, который изнасиловал и убил 2-летнего пасынка

В октябре 2019 экс-сотруднику МВД Александру Балакиреву суд вынес приговор – 10 лет лишения свободы. Однако уже через два месяца его видят в Коцюбинском за чашкой кофе с другом.

Александра признали виновным в том, что, когда жены не было дома, он изнасиловал 2-летнего пасынка и сильно его избил, в результате чего ребенок умер.

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Решение Шевченковский суд столицы об условно-досрочном освобождении Александра из-под стражи принял на основании так называемого закона Савченко.

Более того, мать убитого ребенка рассказала, что она регулярно получает угрозы от Александра.

В столичной прокуратуре уже заявили о дополнительной проверке, так как принятое судом решение имеет целый ряд нарушений.

Ранее Факты ICTV также писали о том, что в Киеве задержали мужчину, который пытался изнасиловать и убить 19-летнюю киевлянку.

Источник: Надзвичайні новини

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