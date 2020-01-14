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Факты / Происшествия

В Николаеве подростки изнасиловали мужчину с инвалидностью

К николаевским правоохранителям поступило сообщение о госпитализации 25-летнего мужчины с инвалидностью. Медики у него диагностировали повреждение в области прямой кишки.

Как сообщил пострадавший, телесные повреждения ему нанесли двое малолетних детей посторонним предметом.

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Правоохранители нашли подозреваемых в преступлении, ими оказались двое местных жителей 12-ти и 13-ти лет.

– Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы противоправного поступка несовершеннолетних. Расследование продолжается, – отметили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Баштанка Николаевской области 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил и изнасиловал своего 57-летнего знакомого.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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