Пытался изнасиловать и резал ножом: задержали подозреваемого в покушении на киевлянку

В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство 19-летней киевлянки. 7 января в Голосеевском районе столицы мужчина нанес многочисленные ножевые ранения девушке и пытался изнасиловать.
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– Нападающий подбежал к потерпевшей, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим он хотел изнасиловать девушку и наносил ей в спину удары острым предметом. Киевлянка смогла вырваться и позвать на помощь. Фигурант после совершенного скрылся, – рассказали в полиции.
Потерпевшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
– Им оказался 29-летний ранее не судимый киевлянин. Во время личного обыска и неотложного обыска по месту жительства у злоумышленника изъято нож, рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь, – добавили в ГУ НП в Киеве.
Ранее Факты ICTV писали, что в городе Баштанка Николаевской области 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил и изнасиловал своего 57-летнего знакомого.