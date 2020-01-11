В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство 19-летней киевлянки. 7 января в Голосеевском районе столицы мужчина нанес многочисленные ножевые ранения девушке и пытался изнасиловать.

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– Нападающий подбежал к потерпевшей, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим он хотел изнасиловать девушку и наносил ей в спину удары острым предметом. Киевлянка смогла вырваться и позвать на помощь. Фигурант после совершенного скрылся, – рассказали в полиции.

Потерпевшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

– Им оказался 29-летний ранее не судимый киевлянин. Во время личного обыска и неотложного обыска по месту жительства у злоумышленника изъято нож, рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь, – добавили в ГУ НП в Киеве.















Пытался изнасиловать и резал ножом: задержали подозреваемого в покушении на киевлянку / 4 фотографии

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