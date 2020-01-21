Закон Савченко: суд відпустив чоловіка, який зґвалтував та вбив 2-річного пасинка

У жовтні 2019 року екс-співробітнику МВС Олександру Балакірєву суд виніс вирок – 10 років позбавлення волі. Проте вже за два місяці його бачать у Коцюбинському за філіжанкою кави з товаришем.

Олександра визнали винним у тому, що коли дружини не було вдома, він зґвалтував 2-річного пасинка та сильно побив, внаслідок чого дитина померла.

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Рішення Шевченківський суд столиці про умовно-дострокове звільнення Олександра з-під варти ухвалив на підставі так званого закону Савченко.

Ба більше мати вбитої дитини розповіла, що вона регулярно отримує погрози від Олександра.

У столичній прокуратурі уже заявили про додаткову перевірку, бо ухвалене судом рішення має цілу низку порушень.

Раніше Факти ICTV також писали про те, що у Києві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати і вбити 19-річну киянку.