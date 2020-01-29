В Киеве квартирант убил хозяина квартиры и пошел спать

В Киеве задержали мужчину за смертельное избиение киевлянина, у которого он арендовал комнату.

– Конфликт между оппонентами из-за финансового вопроса закончился дракой. От полученных травм киевлянин умер, а следователи начали уголовное производство, – рассказали в столичной полиции.

Во время выяснения отношений между оппонентами произошла драка, во время которой арендатор избил мужчину палкой и пошел спать, а через несколько часов женщина обнаружила сожителя без признаков жизни.

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Сотрудники полиции задержали 56-летнего уроженца Николаевщины, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.







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