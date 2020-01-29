У Києві квартирант вбив господаря помешкання та пішов спати

У Києві затримали чоловіка за смертельне побиття киянина, у якого він орендував кімнату.

– Конфлікт між опонентами через фінансове питання закінчився бійкою. Від отриманих травм киянин помер, а слідчі розпочали кримінальне провадження, – розповіли у столичній поліції.

Під час з’ясування відносин між опонентами сталася бійка, під час якої орендар побив чоловіка палицею та пішов спати, а за кілька годин жінка виявила співмешканця без ознак життя.

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Співробітники поліції затримали 56-річного уродженця Миколаївщини, йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.







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