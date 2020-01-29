Бил головой об пол и таскал за волосы: на Сумщине мужчина напал на пенсионерку

В Сумской области преступник напал на 78-летнюю пенсионерку, избил ее и забрал все деньги.

Пострадавшая рассказывает, что пыталась убежать от нападающего, но споткнулась и упала. Тогда он догнал ее, заклеил рот, связал руки, взял за волосы и начал бить головой об пол.

Когда преступник понял, что пенсионерка узнала его, то начал просить прощение. После того, как выпил рюмку водки, нападающий начал требовать у старушки деньги. Пенсионерка дала ему 100 грн и он ушел.

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Пострадавшая сразу позвонила в полицию, преступника задержали. Им оказался 45-летний мужчина, который нигде не работает и злоупотребляет алкоголем.

Как оказалось, 78-летняя пенсионерка – не первая жертва, поэтому после его задержания местные жители вздохнули с облегчением.

В соответствии с законодательством Украины, нападающему грозит восемь лет лишения свободы.

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