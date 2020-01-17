Бил кулаками и порезал ножом: в Киеве мужчина напал на девушку

В Киеве мужчина набросился с ножом на девушку, бил ее изо всех сил кулаками, а потом достал нож и начал кромсать.

Жертве удалось сбежать и дойти домой. Она зашла в подъезд и обессиленная упала возле лифта. Позже девушку нашли соседи.

– Она говорила мне, что у нее болит спина, я решила посмотреть и увидела там 2 ножевых ранения, минимум. У нее также была полностью разбита голова, – рассказывает соседка Анастасия.

Единственное, о чем просила окровавленная девушка – поднять ее на 25 этаж, где ее ждал муж.

Анастасия помогла соседке дойти до квартиры, а потом вызвала правоохранителей и медиков.

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Медики насчитали на теле жертвы 21 ножевое ранение, несколько раз острое лезвие прошило легкие. Врачи предполагают, что спасла девушку толстая зимняя куртка и теплый свитер, которые смягчили удары.

Своего обидчика девушка запомнила и описала.

Правоохранители Киева задержали вероятного подозреваемого в покушении на убийство.

– Во время поверхностного обыска, а также неотложного обыска его квартиры правоохранители обнаружили и изъяли нож, рюкзак, а также куртку со следами похожими на кровь, – рассказала старший инспектор Голосеевского управления полиции Киева Кристина Кирьякова.

Ранее на Черкасщине мужчина убил свою собаку, а затем подвесил его на собственный забор.