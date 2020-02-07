Пытали прямо в больнице: в Одесской области двум полицейским объявили подозрение

7 февраля в подразделении Офиса Генерального прокурора по противодействию пыткам заявили о нарушении закона двумя полицейскими.

Прокуроры сообщили о подозрении начальника следственного отделения и полицейского одного из подразделений полиции в Одесской области.

Им инкриминируют пытки человека.

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Полицейские в течение нескольких часов силой удерживали человека на территории районной больницы. Гражданин находился в крайне тяжелом состоянии, нуждался в неотложном хирургическом вмешательстве, однако на транспортировку в областную больницу полицейские разрешения не дали.

В планах правоохранителей было проведение экспертизы на выявление алкогольного опьянения задержанного. Но даже после проведения процедуры, когда врачи обнародовали результаты и алкоголя в крови не оказалось, полицейские все равно не отпустили потерпевшего.

Сначала они не позволили врачам вывести его из реанимационного отделения, а затем несколько часов подряд не давали скорой с потерпевшим покинуть пределы больницы.

Закончилось все тем, что полицейские силой вытащили задержанного из скорой, одели наручники и затащили обратно в больницу, требуя провести повторную экспертизу на выявление алкоголя.

– Учитывая продолжительность этих действий, а также крайне тяжелое состояние пациента, опираясь на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой неоказание медицинской помощи при наличии угрожающих жизни обстоятельствах является пыткой, такие действия сотрудников полиции были квалифицированы прокурорами Офиса Генерального прокурора именно как пытки, – заявили в ведомстве.

Если суд признает полицейских виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Недавно Факты ICTV писали о похожем инциденте, произошедшем в Одессе: полицейские пытали задержанных, избивали их дубинками и ногами.