Катували прямо у лікарні: в Одеській області двом поліцейським оголосили підозру

7 лютого у підрозділі Офісу Генерального прокурора з протидії катуванням заявили про порушення закону двома поліцейськими.

Прокурори повідомили про підозру начальника слідчого відділення та поліцейського одного із підрозділів поліції в Одеській області.

Їм інкримінують катування людини.

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Поліцейські протягом кількох годин силоміць утримували особу на території районної лікарні. Людина перебувала у вкрай важкому стані, потребувала невідкладного хірургічного втручання, однак на транспортування до обласної лікарні поліцейські дозволу не дали.

У планах правоохоронців було проведення експертизи на виявлення алкогольного сп’яніння затриманого. Однак навіть після проведення процедури, коли лікарі оприлюднили результати і алкоголю в крові знайдено не було, поліцейські все одно не відпустили потерпілого.

Спочатку вони не дозволили лікарям вивести його із реанімаційного відділення, а потім кілька годин поспіль не дозволяли швидкій із потерпілим виїхати за межі лікарні.

Закінчилось все тим, що поліцейські силою витягли його зі швидкої, одягли кайданки та затягли назад до лікарні, вимагаючи провести повторну експертизу на виявлення алкоголю.

– Враховуючи тривалість цих дій, а також вкрай важкий стан пацієнта, спираючись на практику Європейського суду з прав людини, згідно якої ненадання медичної допомоги за наявності загрожуючих життю обставин є катуванням, такі дії працівників поліції були кваліфіковані прокурорами Офісу Генерального прокурора саме як катування, – заявили у відомстві.

Якщо суд визнає поліцейських винними, їм загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нещодавно Факти ICTV писали про схожий інцидент, що стався в Одесі: поліцейські катували затриманих, били їх дубинками і ногами.