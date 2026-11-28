Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.Добавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы в Киеве: жителей предупреждают о возможных перебоях со светом и водойДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Раздались взрывы в Киеве во время атаки российских дронов.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 28 ноября: что известно
По словам Кличко, в Киеве зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений.
Сейчас смотрят
В некоторых районах города могут возникнуть перебои со светом и водоснабжением.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.