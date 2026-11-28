Раздались взрывы в Киеве во время атаки российских дронов.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 28 ноября: что известно

По словам Кличко, в Киеве зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений.

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