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Факты / Происшествия

На Ровенщине угарным газом отравилась семья, в которой 10 детей

В селе Малушка Березновского района Ровенской области 24 февраля из частного жилого дома с признаками отравления угарным газом в состоянии средней тяжести госпитализировали семью из 11 человек.

Среди пострадавших – 10 детей в возрасте от 0 до 13 лет (2006-2019 годов рождения).

Однако спасатели не сообщают, кто именно 11-й пострадавший – отец или мать.

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По предварительным данным, отравление угарным газом произошло из-за неисправности газового котла.

Угарный газ – это продукт горения, он накапливается, когда в помещении не хватает кислорода. Его еще называют тихим убийцей. Мы рассказывали ранее о правилах, которые спасут жизнь.

Напомним, год назад во Львове в результате отравления угарным газом погиб мужчина и его гражданская жена. А перед этим – парень и девушка, приехавшие из Киева.

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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