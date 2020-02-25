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На Рівненщині чадним газом отруїлася сім’я, в якій 10 дітей

У селі Малушка Березнівського району Рівненської області 24 лютого з приватного житлового будинку з ознаками отруєння чадним газом у стані середньої тяжкості госпіталізовано родину з 11 осіб.

Серед постраждалих – 10 дітей віком від 0 до 13 років (2006-2019 років народження).

Проте рятувальники не повідомляють, хто саме 11-й постраждалий – батько чи матір.

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За попередніми даними, отруєння чадним газом сталося через несправність газового котла.

Чадний газ – це продукт горіння, він накопичується, коли в приміщенні бракує кисню. Його ще називають тихим вбивцею. Ми розповідали раніше про правила, які врятують життя.

Нагадаємо, рік тому у Львові внаслідок отруєння чадним газом загинув чоловік та його цивільна дружина. А перед цим – хлопець і дівчина, які приїхали з Києва.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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