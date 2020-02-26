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Сколько стоит кресло губернатора: СБУ поймала мошенников, “продававших” должности

СБУ задержала две группы мошенников, которые пытались “продать” бизнесменам должности чиновников.

Одни злоумышленники хотели выманить деньги из киевского бизнесмена, предлагая ему кресло председателя Житомирской областной государственной администрации, другие – Николаевской.

Торговцы уверяли, что смогут обеспечить получение должности благодаря связям в Офисе президента и Кабмине.

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Должности мошенники оценили в $1 млн 650 тыс. и в $3 млн.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Сколько стоит кресло губернатора: СБУ поймала мошенников, “продававших” должности / 4 фотографии

Напомним, ранее в Киеве задержали мошенников, которые “продавали” должности в высших органах государственной власти от $50 тыс.

Источник: СБУ

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