Сколько стоит кресло губернатора: СБУ поймала мошенников, “продававших” должности

СБУ задержала две группы мошенников, которые пытались “продать” бизнесменам должности чиновников.

Одни злоумышленники хотели выманить деньги из киевского бизнесмена, предлагая ему кресло председателя Житомирской областной государственной администрации, другие – Николаевской.

Торговцы уверяли, что смогут обеспечить получение должности благодаря связям в Офисе президента и Кабмине.

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Должности мошенники оценили в $1 млн 650 тыс. и в $3 млн.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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