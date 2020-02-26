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Скільки коштує крісло губернатора: СБУ викрила шахраїв, які “продавали” посади

СБУ затримала дві групи шахраїв, які намагалися “продати” бізнесменам посади чиновників.

Одні зловмисники хотіли виманити гроші з київського бізнесмена, пропонуючи йому крісло голови Житомирської обласної державної адміністрації, інші – Миколаївської.

Торговці запевняли, що зможуть забезпечити отримання посади завдяки зв’язкам в Офісі президента та Кабміні.

Читайте: Мільйони за призначення: хто і як продає високі посади

Посади шахраї оцінили в $1 млн 650 тис. та в $3 млн.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Скільки коштує крісло губернатора: СБУ викрила шахраїв, які “продавали” посади / 4 фотографии

Нагадаємо, раніше у Києві затримали шахраїв, які “продавали” посади у вищих органах державної влади від $50 тис.

Джерело: СБУ

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