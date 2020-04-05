На Киевщине сын зарубил мать топором

Житель села Жердова Броварского района Киевской области в собственном дворе зарубил топором 60-летнюю мать.

На место происшествия прибыли правоохранители Броварского отдела полиции, которые задержали 36-летнего подозреваемого.

— С самого утра в семье царили словесные конфликты. Как следствие сын взял в руки топор и начал бить мать по голове. В женщины не осталось шансов, ни мольбы не убивать, и крик не остановили его. Испуганные соседи помешали мужчине уйти и вызвали правоохранителей, — пишут в полиции.

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Сведения по данному факту внесении в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины Убийство.

Как писали Факты ICTV, на Львовщине убили влюбленную пару подростков, которых заставляли продавать наркотики.

15-летняя девушка и ее 17-летний парень исчезли еще в середине марта, оставив несколько записок, а через несколько дней их нашли мертвыми.

Источник: Броварской отдел полиции

Фото: Броварской отдел полиции