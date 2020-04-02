Бросили в яму и подожгли: на Львовщине жестоко убили двух подростков

На Львовщине убили влюбленную пару подростков, которых заставляли продавать наркотики.

15-летняя девушка и ее 17-летний парень исчезли еще в середине марта, оставив несколько записок, а через несколько дней их нашли мертвыми.

Юра и Настя встречались больше трех лет. Впрочем родители только приветствовали такую ​​дружбу. Ведь парень не отходил от девушки даже во время тяжелой болезни.

— Парень был с ней все время. Постоянно. Даже если во время лечения от рака. Не покидал ее, дружили все время. Также он ее поддерживал, когда у нее был процесс реабилитации во время химиотерапии, — отметила мать Насти.

15 марта подростки вышли на свою привычную прогулку и бесследно исчезли. Детей искали не только в родном Золочеве, но и во всех окрестных селах.

Оказывается, дети оставили записки, в которых жаловались, что им угрожает опасность.

— Если их не будет до 19 часов, то в первой записке указано, что их замаринуют, а в другой указано, что если их не найдут до 7 утра на следующий день, то тогда их разыскивать по координатам, — рассказала мать.

Страшное известие пришло через 2 недели. В одном из сел, просто в лесу нашли могилу. С нее и выкопали тела Насти и Юры.

Уже точно известно, что могилу для детей убийцы подготовили заранее. Сначала в глухой лес принесли орудие убийства, а потом заманили сюда парня с девушкой. Злоумышленники битами забили детей до смерти, а тела сбросили в яму, полили бензином и подожгли.

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Душегубов поймали еще до того, как нашли тела подростков — это двое местных наркоторговцев. И тоже совсем юных — 18 и 19 лет.

— Было установлено, что именно они совершили это убийство. Они четко показали, где они закопали тела детей. В них изъяты как наркотические вещества, так и орудия преступления, — отметил заместитель руководителя полиции Львовщины Тарас Сабанюк.

Напомним, в городе Кумбран (Великобритания) Энтони Уилльямс убил свою супругу Рут во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. 67-летнюю Рут Уилльямс нашли с травмой головы у себя дома. Женщина скончалась в больнице.