Убийство Шеремета: суд продлил арест Антоненко до 1 июня

Подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня.

Об этом заявил адвокат Антоненко Станислав Кулик.

— Суд продлил меру пресечения – содержание под стражей до 1 июня, — сказал Кулик.

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Также суд объединил рассмотрение ходатайств защиты об изменении меры пресечения и прокуратуры о продлении срока содержания под стражей, однако рассмотрел только просьбу следствия о продлении ареста и удовлетворил ее.

Ранее Факты ICTV писали, что суд продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь до 31 мая, позволив ей теперь передвигаться не только поселком, но и районом.