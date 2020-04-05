На Київщині син зарубав матір сокирою

Житель села Жердова Броварського району Київщини на власному подвір’ї зарубав сокирою 60-річну матір.

На місце події прибули правоохоронці Броварського відділу поліції, які затримали 36-річного підозрюваного.

– Із самого ранку у сім’ї панували словесні конфлікти, як наслідок син узяв до руки сокиру та почав бити матір по голові. У жінки не залишилось шансів, ані благання не вбивати, а ні крик не зупинили його. Перелякані сусіди перешкодили чоловіку втікти та викликали правохоронців, – пишуть у поліції.

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Відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 КК України Вбиство.

Як писали Факти ICTV, на Львівщині вбили закохану пару підлітків, яких змушували продавати наркотики.

15-річна дівчина та її 17-річний хлопець зникли ще всередині березня, лишивши кілька записок, а через кілька днів їх знайшли мертвими.

Джерело: Броварський відділ поліції

Фото: Броварський відділ поліції