Пожар в подземном коллекторе на Крещатике повредил кабели Укртелекома

Кабельные сети Укртелекома пострадали в пожаре, возникшем в подземном коллекторе на Крещатике утром 5 апреля.

Об этом сообщает директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов.

— Во время пожара пострадали как магистральные, так и местные каналы связи. Магистральные оптические каналы Укртелеком переключил на альтернативные линии связи, а локальная сеть ожидает ремонта, — отметил он.

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По словам Шуранова, начало аварийных работ зависит от того, как быстро коллектор будет очищен от дыма, что может произойти как сегодня так и завтра.

— Ищем возможности переключения на альтернативные каналы там, где есть такая возможность, — говорит он.

Как писали Факты ICTV, 5 апреля на Европейской площади в Киеве вспыхнул мощный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели.