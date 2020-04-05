Пожар в Киеве: горит подземный коллектор

5 апреля на Европейской площади в Киеве вспыхнул мощный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабеля.

Сообщение о пожаре на улице Крещатик, 7 поступило в 01.47.

Для обесточивания электрических проводов были вызваны аварийные бригады ДТЭК Киевские электросети и КП Киевгорсвет.

Из-за высокого напряжения электрических кабелей, пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара.

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В 05.14 спасателям был выдан первый допуск от ДТЭК Киевские электросети.

В 08.40 пожарные локализовали пожар.

Работы по обесточиванию электрических кабелей и ликвидация их возгорания продолжаются.

Аварийные службы постепенно выдают разрешение на ликвидацию тех или иных участков кабелей с напряжением 220 В, 380 В, 10 кВ и 35 кВ. Только после получения письменного разрешения от Киевэнерго и Киевгорсвет пожарные приступают к ликвидации пожара на определенном участке коллектора.





К слову, в январе возле Киева загорелся магазин ТЦ Мебельный Городок. Пожар охватил 600 квадратных метров.