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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в підземному колекторі на Хрещатику пошкодила кабелі Укртелекому

Кабельні мережі Укртелекому постраждали у пожежі, яка виникла у підземному колекторі на Хрещатику вранці 5 квітня.

Про це повідомляє директор з корпоративних комунікацій Укртелекому Михайло Шуранов.

– Під час пожежі постраждали як магістральні, так і місцеві канали зв’язку. Магістральні оптичні канали Укртелеком переключив на альтернативні лінії зв’язку, а локальна мережа очікує ремонту, – зазначив він.

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За словами Шуранова, початок аварійних робіт залежить від того, як швидко колектор буде очищений від диму, що може статися як сьогодні так і завтра.

– Шукаємо можливості перемикання на альтернативні канали там, де є така можливість, – каже він.

Як писали Факти ICTV, 5 квітня на Європейській площі в Києві спалахнула потужна пожежа в підземному колекторі, де розміщені електричні кабелі.

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