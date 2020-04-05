Спасатели с помощью авиации сбросили 50 тонн воды, чтобы потушить масштабный пожар в Чернобыльской зоне.

В ГСЧС отметили, что открытого огня нет, но наблюдается тление отдельных ячеек.

Радиационный фон сейчас находится в пределах нормы. Ранее тушение пожара осложнялось повышенным радиационным фоном на отдельных участках.

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К тушению пожара привлекались 98 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 48 человек личного состава и 11 единиц техники (в том числе 2 самолета и 1 вертолет ГСЧС).

— Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 7 сбросов воды (50 т), — говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля в Чернобильской зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник лесной пожар на площади 20 га. По словам спасателей, угрозы населенным пунктам нет.