Житель Тернополя, вернувшийся из Польши после заработков, не смог попасть в собственную квартиру. Родные, испугавшись коронавируса, отказались пускать его домой.
Мужчине пришлось ночевать на улице, а утром обращаться за помощью в полицию.
По словам правоохранителей, житель областного центра приехал из заработков из Польши и планировал придерживаться установленных на время карантина правил.
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Испугалась Covid-19! В Тернополе женщина не пустила мужа домой после заработков / 2 фотографии
— Мужчина планировал самоизолироваться, однако его в помещение не пустила жена. Мы направили его в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию после возвращения из-за границы, — говорится в сообщении полиции.
По условиям карантина, самоизоляция должна длиться 14 дней с момента пересечения границы.
Правоохранители напоминают, что штраф за несоблюдение карантинного режима может составить от 17 до 34 тыс. гривен.
Ранее Факты ICTV рассказывали, что в связи с возвращением заробитчан в Украину на границе с Венгрией образовались огромные очереди.
Источник: Нацполиция
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