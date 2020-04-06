



Испугалась Covid-19! В Тернополе женщина не пустила мужа домой после заработков / 2 фотографии

— Мужчина планировал самоизолироваться, однако его в помещение не пустила жена. Мы направили его в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию после возвращения из-за границы, — говорится в сообщении полиции.

По условиям карантина, самоизоляция должна длиться 14 дней с момента пересечения границы.

Правоохранители напоминают, что штраф за несоблюдение карантинного режима может составить от 17 до 34 тыс. гривен.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в связи с возвращением заробитчан в Украину на границе с Венгрией образовались огромные очереди.