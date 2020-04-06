Гуляют с детьми и загорают на пляже: как украинцы соблюдают карантин

Парк Наталка в Киеве — любимое место отдыха киевлян с детьми на берегу Днепра в карантин не теряет популярности. Здесь и взрослые, и дети, и пожилые люди. Будто и нет никакого коронавируса. Здесь и желающие позаниматься спортом и дети с мамами — без масок и перчаток.

В центре столицы улицы пусты. Но работает рынок. Хотя в Киеве торговля на них запрещена. Многие предприниматели переходят на подпольную работу. Одна из парикмахерских обещает сделать все по-тихому и аккуратно.

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Одесса. Работающие заведения общественного питания. Толпы людей без масок. Полные пляжи желающих позагорать. Даже группа риска — пожилые люди — не придерживаются элементарных правил карантина. Но куда же смотрит полиция? Людей на пляжах — тысячи, но штрафуют далеко не всех.

С 6 апреля не разрешается появляться на улице без маски, находиться в парках и скверах, гулять детям без сопровождения взрослых. Также нельзя выходить на улицу более чем по двое и без документов, удостоверяющих личность. Под запретом и посещение социальных учреждений.

Кто будет нарушать правила карантина — должен уплатить штраф от 17 до 34 тыс. грн. Еще одна новация от правительства — все, кто приезжают из-за границы, автоматически отправляются на принудительную обсервацию. Но с этим, как показала эта неделя — настоящая проблема.

Власть же пока временно приостановила возвращения украинцев домой из-за границы. Запланированные на пятницу 3 рейса были отменены.

Только на сознание украинцев рассчитывать не стоит. Это главный вывод трех недель карантина. Поэтому уже сейчас полиция проверяет тех, кто вернулся из-за границы, по их адресам. Соблюдают ли они самоизоляцию. В Днепре, например, для этого сформировали 30 мобильных бригад. На Львовщине пошли еще дальше — медики проводят прибывшим экспресс-тесты на коронавирус.

Точку в ограничительных мероприятиях власть пока не ставит. Рассматривается, в частности, перекрытие дорог и остановка всего общественного транспорта.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что будет с ценами в кафе и кино после карантина.