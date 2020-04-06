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Факты / Украина / Общество

Заробитчане возвращаются в Украину: на границе с Венгрией огромные очереди

На КПП Тиса на украинско-венгерской границе образовались очереди из граждан, которые возвращаются домой.

В общем, их много скопилось на нескольких пунктах пропуска со стороны Венгрии.

В Чопском пограничном отряде отметили, что согласно информации, предоставленной венгерской стороной, на пересечение границы в ПП Тиса-Загонь ожидает почти 130 украинцев. Однако это если не считать тех, кто еще стоит в очереди перед КПП.

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Людей перевозят несколько автобусов, которые проезжают КПП, забирают граждан на венгерской стороне и везут в Украину. Автобусы после каждого рейса дезинфицируют.

Ранее Факты ICTV писали, что  в рамках карантина в Украине 7 апреля государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

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