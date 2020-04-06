Злякалась Covid-19! У Тернополі жінка не пустила чоловіка додому після заробітків

Житель Тернополя, який повернувся з Польщі після заробіток, не зміг потрапити до власної квартири. Рідні, злякавшись коронавірусу, відмовилися пускати його додому.

Чоловіку довелось ночувати на вулиці, а вранці звертатися за допомогою до поліції.

За словами правоохоронців, житель обласного центру приїхав із заробіток з Польщі і планував дотримуватися встановлених на час карантину правил.

Читайте: Гуляють з дітьми та засмагають на пляжі: як українці дотримуються карантину