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Факти / Надзвичайні події

Злякалась Covid-19! У Тернополі жінка не пустила чоловіка додому після заробітків

Житель Тернополя, який повернувся з Польщі після заробіток, не зміг потрапити до власної квартири. Рідні, злякавшись коронавірусу, відмовилися пускати його додому.

Чоловіку довелось ночувати на вулиці, а вранці звертатися за допомогою до поліції.

За словами правоохоронців, житель обласного центру приїхав із заробіток з Польщі і планував дотримуватися встановлених на час карантину правил.

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Злякалась Covid-19! У Тернополі жінка не пустила чоловіка додому після заробітків / 2 фотографии

– Чоловік планував самоізолюватися, проте його в помешкання не пустила дружина. Ми направили його в один із медичних закладів, призначених для таких громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення з-за кордону, – йдеться у повідомленні поліції.

Згідно з умовами карантину, самоізоляція повинна тривати 14 днів з моменту перетину кордону.

Правоохоронці нагадують, що штраф за недотримання карантинного режиму може становити від 17 до 34 тис. гривень.

Раніше Факти ICTV розповідали, що у зв’язку із поверненням заробітчан до України на кордоні з Угорщиною утворилися величезні черги.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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