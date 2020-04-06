Житель Тернополя, який повернувся з Польщі після заробіток, не зміг потрапити до власної квартири. Рідні, злякавшись коронавірусу, відмовилися пускати його додому.
Чоловіку довелось ночувати на вулиці, а вранці звертатися за допомогою до поліції.
За словами правоохоронців, житель обласного центру приїхав із заробіток з Польщі і планував дотримуватися встановлених на час карантину правил.
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Злякалась Covid-19! У Тернополі жінка не пустила чоловіка додому після заробітків / 2 фотографии
– Чоловік планував самоізолюватися, проте його в помешкання не пустила дружина. Ми направили його в один із медичних закладів, призначених для таких громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення з-за кордону, – йдеться у повідомленні поліції.
Згідно з умовами карантину, самоізоляція повинна тривати 14 днів з моменту перетину кордону.
Правоохоронці нагадують, що штраф за недотримання карантинного режиму може становити від 17 до 34 тис. гривень.
Раніше Факти ICTV розповідали, що у зв’язку із поверненням заробітчан до України на кордоні з Угорщиною утворилися величезні черги.
Джерело: Нацполіція
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