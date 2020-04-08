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На Киевщине разоблачили подпольное производство антисептиков для аптек и больниц

Служба безопасности Украины блокировала на Житомирщине и в столичном регионе масштабное незаконное изготовление и реализацию некачественных контрафактных дезинфицирующих средств на миллионы гривен.

Этот продукт планировали реализовать в больницах и медучреждениях. Незаконное производство и сбыт некачественного фальсификата в Житомирской области организовали трое житомирян.

Одна из союзниц ранее работала на местном предприятии, которое легально производит антисептик. Подпольный цех злоумышленники обустроили в арендованных помещениях в промышленной зоне областного центра.

На Киевщине разоблачили подпольное производство антисептиков для аптек и больниц / 5 фотографий

Готовую продукцию под видом известных марок отечественных и европейских дезинфицирующих средств злоумышленники сбывали на территории нашего государства через аптечные сети, в том числе коммунальные, и интернет-магазины.

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Напомним, врач-инфекционист рассказал, как правильно пользоваться антисептиком.

Источник: СБУ

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