В Киеве на Новой почте женщина покусала мужчину в очереди

В одном из столичных отделений Новой почты женщина покусала мужчину, который стоял в очереди.

Происшествие случилось на проспекте Оболонский, 14.

Подробности сообщили в одном из киевских Telegram-каналов.

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По словам мужчины, вместе с девушкой они стояли в очереди, и вдруг в отделение вбежала женщина без маски и в грязной одежде. Она хотела пройти вне очереди и пыталась отодвинуть девушку потерпевшего.

После инцидента мужчина обратился за помощью к полиции и медикам.

Напомним, недавно в Одесской области 23-летний парень избил полицейского за замечание об отсутствии медицинской маски.

Источник: Киев Сейчас