У Києві на Новій пошті жінка покусала чоловіка в черзі

В одному зі столичних відділень Нової пошти жінка покусала чоловіка, який стояв у черзі.

Подія сталась на проспекті Оболонський, 14.

Подробиці повідомили в одному з київських Telegram-каналів.

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За словами чоловіка, разом з дівчиною вони стояли у черзі, аж раптом у відділення забігла жінка без маски та у брудному одязі. Вона хотіла пройти поза чергою та намагалася відсунути дівчину потерпілого.

Після інциденту чоловік звернувся за допомогою до поліції та медиків.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині 23-річний хлопець побив поліцейського через зауваження про відсутність медичної маски.

Джерело: Киев Сейчас