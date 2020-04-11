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Факты / Происшествия

В Киеве полиция задержала 7 человек в масках — якобы за нарушение карантина

В Киеве полиция без всяких объяснений задержала семь человек и даже собаку. Уже в отделении им объяснили — за нарушение карантина, хотя все были в масках.

Одна из задержанных рассказала, что вышла в аптеку и увидела, как возле дома спецназовцы задерживали людей в гражданском. Когда девушка начала снимать на телефон, ее тоже потянули в полицейский автобус.

Схватили и мужчину с собакой, который тоже снимал на телефон.

Настоящая причина задержания другая — они сняли на видео протест местных против скандального строительства.

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Киевляне возмущены тем, что под прикрытием карантина приехала техника и украдкой начала работы.

По их словам, строителей и охранников полиция не трогает, хотя они без средств защиты.

А на задержанных составили протоколы и каждому грозит 17 тыс. грн штрафа.

Напомним, в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

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