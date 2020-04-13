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Факты / Происшествия

Сделал замечание из-за отсутствия масок: под Одессой избили полицейского

В Одесской области 23-летний парень избил полицейского за замечание, относительно нахождения в общественном месте без маски.

Во время исполнения обязанностей подполковник полиции остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые были возле магазина без масок. В этот момент подъехал парень и несколько раз ударил полицейского в лицо.

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Подполковника полиции доставили в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Правонарушителю грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Одессе пьяный парень избил девушку-полицейскую за то, что она сделала ему замечание.

Источник: Нацполиция

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