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Факты / Происшествия

Выстрел вслепую: на Киевщине предприниматель застрелил мужчину, думая, что это грабитель

На Киевщине владелец фирмы устроил на территории предприятия стрельбу, потому что подумал, что к нему пришли грабители.

Правоохранителям хозяин предприятия рассказал, что под утро услышал, что кто-то крадется на территорию. Мужчина вооружившись вышел проверить участок, и чтобы напугать незнакомца выстрелил в темноту и попал ему в живот.

Мужчина объясняет свои действия тем, что не знал сколько людей пытается проникнуть на предприятие и еще злоумышленники угрожали сжечь все.

Стрелец сам вызвал милицию и медиков, но спасти раненого не удалось. Выяснилось, мужчина хорошо знал того, кто стал его мишенью — 42-летний Валентин, который якобы уже длительное время терроризировал семью предпринимателя. Угрожал и требовал отдать ему бизнес.

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Правоохранители подтверждают, что жертва имела проблемы с законом и даже сидела в тюрьме. Однако пока полиция расследует, действительно ли погибший терроризировал предпринимателей.

Стрелка на время следствия суд посадил под домашний арест.

К слову, в одном из столичных отделений Новой почты женщина покусала мужчину, который стоял в очереди.

Источник: Надзвичайні новини

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