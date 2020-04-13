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Факти / Надзвичайні події

Постріл наосліп: на Київщині підприємець застрелив чоловіка, бо думав, що це грабіжник

На Київщині власник фірми влаштував на території підприємства стрілянину, бо подумав, що до нього прийшли грабіжники.

Правоохоронцям господар підприємства розповів – під ранок почув, що хтось крадеться на територію. Чоловік озброївшись рушницею вийшов перевірити ділянку, і аби налякати незнайомця вистрілив у темряву і поцілив йому у живіт.

Чоловік пояснює свої дії тим, що не знав скільки людей намагається проникнути на підприємство та ще й зловмисники погрожували спалити все.

Стрілець сам викликав правоохоронців та медиків, але врятувати пораненого не вдалося. З’ясувалося, чоловік добре знав того, хто став його мішенню – 42-річний Валентин, який начебто вже тривалий час тероризував родину підприємця. Погрожував та вимагав віддати йому бізнес.

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Правоохоронці підтверджують, що жертва мала проблеми із законом і навіть сиділа у в’язниці. Однак наразі поліція розслідує, чи справді загиблий тероризував підприємців.

Стрільця на час слідства суд посадив під домашній арешт.

До слова, в одному зі столичних відділень Нової пошти жінка покусала чоловіка, який стояв у черзі.

Джерело: Надзвичайні новини

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