По состоянию на утро 22 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС продолжают тушение пожаров на территории Лубянского, Барышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

– Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике, — говорится в сообщении.

Привлечена тяжелая инженерная техника и дополнительно восемь путепрокладывателей ВСУ, а также три вертолета, которые за сутки осуществили 129 сбросов — это 258 т воды.

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В целом в тушении пожаров в Чернобыле участвуют 1 202 спасателя и 279 единиц техники.

В то же время ранее в ГСЧС заявили, что ситуация с лесными пожарами на территории Зоны отчуждения и в Житомирской области постепенно нормализуется.