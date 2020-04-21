Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы — ГСЧС

Ситуация с лесными пожарами на территории Зоны отчуждения и в Житомирской области постепенно нормализуется.
Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.
— Основные усилия в Зоне отчуждения направлены на тушение трех очагов вблизи сел Рассоха, Кривая Гора, Рудьки и торфяников в местах пройденных огнем, — говорит он.
За сутки создано 110 км защитных полос, а с начала работ — 515 км.
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Пожары в Житомирской области
В Житомирской области на протяжении прошлых суток локализован еще один очаг вблизи села Острова.
— Отмечается ухудшение видимости до 1 км и частичное задымление. Перемещение продуктов горения происходит в южном направлении из зоны отчуждения до западных районов Киевской области. Из северных районов Житомирской области — по направлению к Житомиру, — говорит Николай Кульбида, глава Укргидрометеоцентра.
Напомним, ориентировочная сумма убытков от лесных пожаров в Житомирской области составляет 25 млн грн.
Источник: ГСЧС
Видео: ГСЧС