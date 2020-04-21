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Факты / Происшествия

Убытки от пожара в Житомирской области оценили в 25 млн грн

Ориентировочная сумма убытков от лесных пожаров в Житомирской области составляет 25 млн грн.

Об этом пишет председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

Огонь прошелся по площади в 4,3 тыс. га.

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— Доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По предварительной оценке, общая площадь ущерба составляет около 2 тыс. Га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн грн, — говорит Бунечко.

Больше всего пострадавших домов насчитывается в селах Личманы, Магдин, Острова, Средняя и Нижняя Рудня. В результате пожаров отселили 50 человек.

Напомним, владельцы земли, которые могут быть причастны к лесным пожарам в Житомирской области, понесут ответственность, если эта версия подтвердится.

Источник: Виталий Бунечко

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