Станом на ранок 22 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС продовжують гасіння пожеж на території Луб’янського, Баришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

– Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику, – йдеться у повідомленні.

Залучено важку інженерну техніку та додатково вісім шляхопрокладачів ЗСУ, а також три вертольоти, які за добу здійснили 129 скидів – це 258 т води.

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Загалом у гасінні пожеж у Чорнобилі беруть участь 1 202 рятувальники та 279 одиниць техніки.

Водночас раніше у ДСНС заявили, що ситуація з лісовими пожежами на території Зони відчуження та у Житомирської області поступово нормалізується.