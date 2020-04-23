23 апреля возле села Савенки Вышгородского района, которое находится в 50 км от Киева, начался новый лесной пожар.

По словам очевидцев, спасатели уже выехали ликвидировать огонь.

Об этом сообщает PavlovskyNews на своей странице в Facebook.

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На видео видно, что пожар привел к сильному задымлению, которое почти полностью закрывает небо.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в лесничествах зоны отчуждения ЧАЭС еще тлели несколько очагов, которые спасатели тушили с вертолетов.