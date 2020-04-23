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Факти / Надзвичайні події

Дим закрив сонце: у Вишгородському районі палає ліс

23 квітня біля села Савенки Вишгородського району, що знаходиться за 50 км від Києва, розпочалася нова лісова пожежа.

За словами очевидців, рятувальники уже виїхали ліквідовувати вогонь.

Про це повідомляє PavlovskyNews на своїй сторінці у Facebook.

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На відео видно, що пожежа призвела до сильного задимлення, яке майже повністю закриває небо.

Нагадаємо, станом на 22 квітня у лісництвах зони відчуження ЧАЕС ще тліли кілька осередків, які рятувальники гасили з вертольотів.

Фото: Dreamstime

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