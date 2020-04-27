Засуха на юге Одесской области: селянам запретили поливать огороды водой из скважин

Из-за засухи и отсутствия дождей, уровень воды в артезианских скважинах на юге Одесской области существенно снизился.
В населенных пунктах ввели запрет на использование артезианской воды для полива огородов.
Такое решение приняли в Старокозацкой объединенной территориальной общине Белгород-Днестровского района.
— В период эпидемии приоритет дается использованию воды для питьевых, физиологических, санитарно-гигиенических и бытовых нужд. Использование питьевой воды из коммунальной бытовой сети для полива огородов нерационально и запрещается, — заявили в территориальной общине.
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За нарушение запрета потребителя отключат от сети централизованного водоснабжения.
Как писали Факты ICTV, в Государственном водном агентстве заявляют, что Украина может почувствовать нехватку питьевой воды.