Засуха на півдні Одещини: селянам заборонили поливати городи водою зі скважин

Через засуху та відсутність дощів, рівень води в артезіанських свердловинах на півдні Одеської області суттєво знизився.
У населених пунктах ввели заборону на використання артезіанської води для поливу городів.
Таке рішення ухвалили в Старокозацькій об’єднаної територіальній громаді Білгород-Дністровського району.
– У період епідемії пріоритет дається використання води для питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних і побутових потреб. Використання питної води з комунальної побутової мережі для поливу городів є нераціональним і забороняється, – заявили в територіальній громаді.
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За порушення заборони споживача відімкнуть від мережі централізованого водопостачання.
Як писали Факти ICTV, у Державному водному агентстві заявляють, що Україна може відчути нестачу питної води.