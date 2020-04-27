PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Засуха на півдні Одещини: селянам заборонили поливати городи водою зі скважин

Через засуху та відсутність дощів, рівень води в артезіанських свердловинах на півдні Одеської області суттєво знизився.

У населених пунктах ввели заборону на використання артезіанської води для поливу городів.

Таке рішення ухвалили в Старокозацькій об’єднаної територіальній громаді Білгород-Дністровського району.

– У період епідемії пріоритет дається використання води для питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних і побутових потреб. Використання питної води з комунальної побутової мережі для поливу городів є нераціональним і забороняється, – заявили в територіальній громаді.

Читайте: Вода в Крим: чи можливо відновити постачання та не втратити національні інтереси

За порушення заборони споживача відімкнуть від мережі централізованого водопостачання.

Як писали Факти ICTV, у Державному водному агентстві заявляють, що Україна може відчути нестачу питної води.

Джерело: Думская

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка