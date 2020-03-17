Реки и озера мелеют: грозит ли Украине дефицит воды

Озеро Свитязь на Волыни – когда-то одна из туристических достопримечательностей страны — теперь словно Аральское море. Водоем мелеет прямо на глазах. Кое-где уже превращается в грязную лужу. Местные жители говорят: высыхание происходит очень быстро. Картинка изменилась буквально за пару лет. Даже дети помнят, как еще недавно там купались.

Но Свитязь — не единственное место, где обезвоживание происходит бешеными темпами. В других регионах, которые раньше считались водоносными запасами государства — тоже сухо. Например, некогда заливные луга Черниговщины местные теперь называют пустырем. От бывших рек остались жалкие лужи, где рыбаки пытаются выловить последних карасей.

Под Черниговом из колодцев почти пропала вода. Местные уже привыкли, что ее нет летом, но раньше она хотя бы радовала людей весной, во время паводка. Уровень воды упал везде, в том числе и в больших реках. Хотя весной они наоборот должны разлиться. Экологи говорят, что виновата теплая бесснежная зима. И дальше будет только хуже.

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Но высыхание рек — это не только экологическая проблема. Как это ни странно звучит, проблема может очень скоро коснуться каждого.

Десна — один из крупнейших украинских водопоставщиков. Ее уровень на полтора метра ниже, как в засушливое лето. Это означает, что только с ней водохранилища недополучат несколько миллионов кубометров воды. Через Днепр ежегодно проходит 50 кубических километров воды. Но в 2020-м будет почти вдвое меньше. В водохранилищах, которые наполняются из Днепра, сейчас лишь 80% необходимых запасов.

В Государственном водном агентстве уже бьют тревогу: Украина может почувствовать нехватку питьевой воды. Но успокаивают: потребители почувствуют это в последнюю очередь. Погода, конечно, сыграла злую роль в этом году. Но, говорят эксперты, частично вина лежит и на самих украинцах. Мы — среди лидеров потребления воды в мире. Каждый в среднем тратит 200 литров в сутки. Британец же — 140. Немец — 130 литров. Больше воды, чем у нас, потребляют только в США и в России. И это при том, что запасы воды в европейских странах больше, чем у нас.

Сейчас суточные расходы украинцев выглядят так: для питья и приготовления пищи нужно до 6 литров; 30 — для душа; для канализации уйдет почти 40 литров; столько же — для мытья посуды; если же хотите постирать, потратите почти 100 литров; и столько же, если решите принять ванну. Но самая большая проблема — много теряется воды еще до того, как она доходит до потребителя. Например, для того, чтобы приготовить утром чашку кофе, надо потратить столько же, то есть чашку воды. Причем абсолютно в никуда.

Чтобы решить проблему, нужно либо вкладывать миллиарды в новые коммуникации, или повышать тарифы. Кроме того, надо сокращать расходы воды в сельском хозяйстве и промышленности.

К слову, Факты ICTV рассказывали о 7 фактах о главной реке Украины.