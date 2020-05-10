PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Запорожской области Lanos выехал на встречную полосу, есть погибшие

В Бердянске Запорожской области водитель автомобиля Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen.

Погибло два и травмировано три человека.

— Местных жителей 1999 и 2001 года, а также водителя автомобиля Volkswagen с телесными повреждениями доставлены в больницу, — рассказали в полиции.

Читайте: В Винницкой области трое военных погибли в ДТП

В Запорожской области Lanos выехал на встречную полосу, есть погибшие

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами.

Как писали Факты ICTV, на Днепропетровщине столкнулись легковой автомобиль Mazda 3 и грузовик МАN. В результате аварии погибли два человека — 30-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mazda.

Фото: Нацполиция

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх