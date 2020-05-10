В Запорожской области Lanos выехал на встречную полосу, есть погибшие

В Бердянске Запорожской области водитель автомобиля Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen.
Погибло два и травмировано три человека.
— Местных жителей 1999 и 2001 года, а также водителя автомобиля Volkswagen с телесными повреждениями доставлены в больницу, — рассказали в полиции.
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Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами.
Как писали Факты ICTV, на Днепропетровщине столкнулись легковой автомобиль Mazda 3 и грузовик МАN. В результате аварии погибли два человека — 30-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mazda.
Фото: Нацполиция