В Винницкой области трое военных погибли в ДТП

Трое военных погибли в ДТП на автодороге между селами Нападивка и Люлинцы Калиновского района Винницкой области.

Поздно вечером 9 мая, их автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и врезался в дерево.

28-летний водитель не выбрал безопасную скорость, слетел с дороги и врезался в дерево, по данным следствия.

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Все трое погибших — военные 48-го арсенала Вооруженных сил Украины.

20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Как писали Факты ICTV, на Днепропетровщине столкнулись легковой автомобиль Mazda 3 и грузовик МАN. В результате аварии погибли два человека — 30-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mazda.

Фото: Нацполиция