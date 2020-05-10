У Запорізькій області Lanos виїхав на зустрічну смугу, є загиблі

У Бердянську Запорізької області водій автомобіля Daewoo Lanos виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Volkswagen.

Загинуло двоє та травмувалось троє людей.

– Місцевих мешканців 1999 та 2001 року народження, а також водія автомобіля Volkswagen з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні, – розповіли в поліції.

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Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами.

Як писали Факти ICTV, на Дніпропетровщині зіткнулися легковий автомобіль Mazda 3 та вантажівка МАN. Внаслідок аварії загинули двоє людей – 30-річний водій та 18-річна пасажирка Mazda.

Фото: Нацполіція