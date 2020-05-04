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Факты / Происшествия

На трассе Днепр-Николаев столкнулись легковушка и фура — двое погибших

В Софийском районе Днепропетровской области на трассе Днепр-Николаев 3 мая в 23.18 произошло смертельное ДТП.

За селом Каменка столкнулись легковой автомобиль Mazda 3 и грузовик МАN. В результате аварии погибли два человека — 30-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mazda. Тела погибших спасатели достали из авто с помощью специнструмента.

Еще двух пассажиров — 19-летнюю девушку и 25-летнего парня – госпитализировали с различными травмами в Криворожскую городскую клиническую больницу №2.

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Водитель грузового автомобиля не пострадал.

  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
На трассе Днепр-Николаев столкнулись легковушка и фура — двое погибших / 3 фотографии

Похожее ДТП случилось накануне в Полтавской области. В Кременчуг в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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