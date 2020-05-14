В частном доме 36-летнего житель Кагарлыка полиция обнаружила крупную конопляную плантацию.

В ходе обысков правоохранители изъяли 643 вазона с коноплей, ультрафиолетовые лампы и устройство для курения.

По словам задержанного, растения он выращивал для собственного потребления.

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На Киевщине мужчина выращивал плантацию конопли в подвале своего дома / 4 фотографии

— Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 310 УК Украины. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз, — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили пенсионерку, которая сбывала наркотики несовершеннолетним. Продажа метамфетамина женщина организовала в собственном доме.