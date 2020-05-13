На Закарпатье пенсионерка продавала наркотики несовершеннолетним

В Мукачеве задержали 66-летнюю женщину, которая организовала в своем доме магазин по продажам наркотических средств, в том числе несовершеннолетним.
По данным правоохранителей, пенсионерка продавала метамфетамин.
— Женщина наладила четкий механизм реализации уголовного товара среди своих клиентов. Опытная не только по возрасту, но и по своей “специальности” наркодилерка ранее уже была судима за преступления подобного характера, — говорится в сообщении.
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Во время обысков силовики обнаружили остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки и взвешивания, а также большую сумму наличных денег, полученных от продажи товара.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины, то есть сбыт наркотиков. Сейчас женщина находится под стражей. В ближайшее время ей выберут меру пресечения.
Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
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