В Мукачеве задержали 66-летнюю женщину, которая организовала в своем доме магазин по продажам наркотических средств, в том числе несовершеннолетним.

По данным правоохранителей, пенсионерка продавала метамфетамин.

— Женщина наладила четкий механизм реализации уголовного товара среди своих клиентов. Опытная не только по возрасту, но и по своей “специальности” наркодилерка ранее уже была судима за преступления подобного характера, — говорится в сообщении.

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На Закарпатье пенсионерка продавала наркотики несовершеннолетним / 2 фотографии

Во время обысков силовики обнаружили остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки и взвешивания, а также большую сумму наличных денег, полученных от продажи товара.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины, то есть сбыт наркотиков. Сейчас женщина находится под стражей. В ближайшее время ей выберут меру пресечения.

Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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