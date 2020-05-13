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Факты / Происшествия

На Закарпатье пенсионерка продавала наркотики несовершеннолетним

В Мукачеве задержали 66-летнюю женщину, которая организовала в своем доме магазин по продажам наркотических средств, в том числе несовершеннолетним.

По данным правоохранителей, пенсионерка продавала метамфетамин.

— Женщина наладила четкий механизм реализации уголовного товара среди своих клиентов. Опытная не только по возрасту, но и по своей “специальности” наркодилерка ранее уже была судима за преступления подобного характера, — говорится в сообщении.

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  • На Закарпатье пенсионерка продавала наркотики несовершеннолетним
  • На Закарпатье пенсионерка продавала наркотики несовершеннолетним
  • На Закарпатье пенсионерка продавала наркотики несовершеннолетним
  • На Закарпатье пенсионерка продавала наркотики несовершеннолетним
На Закарпатье пенсионерка продавала наркотики несовершеннолетним / 2 фотографии

Во время обысков силовики обнаружили остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки и взвешивания, а также большую сумму наличных денег, полученных от продажи товара.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины, то есть сбыт наркотиков. Сейчас женщина находится под стражей. В ближайшее время ей выберут меру пресечения.

Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Недавно Факты ICTV публиковали подробности убийства мамой своей 13-летней дочери, которое произошло в конце апреля в Харькове.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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