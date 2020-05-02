Запрещенные пирожные: у жителя Ужгорода нашли крупную партию наркотиков

В Ужгороде задержали мужчину с нелегальным оружием и большой партией наркотиков.

По сообщению полиции, часть была изъята из его авто, а еще одну партию обнаружили в квартире задержанного.

Правоохранители остановили автомобиль Ford Focus, за рулем которого был 26-летний парень.

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С авто было изъято более двух десятков пакетов с марихуаной и пистолет, а после обысков в квартире наркодельца — 41 фольгированный сверток с марихуаной и 12 пирожных с запеченной марихуаной.

— Все вещества были расфасованы и подготовлены к сбыту. Также были изъяты денежные средства, которые, вероятно, были добытые преступным путем, — говорится в сообщении полиции.

По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины (Незаконное изготовление и хранение наркотических средств с целью сбыта, совершенное лицом повторно). Подозреваемый находится в СИЗО, продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили мощный наркосиндикат, из которого изъяли метадона на $ 2 млн.